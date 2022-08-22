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Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu

Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığıyla bataklığa dönen alanda kirpiyi avlamak isterken bataklığa saplanan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu - Resim: 1

Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyü yakınlarında köylüler, petrol atığıyla bataklığa dönmüş alana saplanmış halde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı fark etti.

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Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu - Resim: 2

Hemen yanında bulunan oklu kirpiyi avlamak için bataklığa girdiği anlaşılan sırtlan için durum, Batman itfaiyesi ile Doğuma Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve TPAO’ya bildirildi. 

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Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu - Resim: 3

Alana gelen ekipler, sırtlanı bulunduğu yerden çıkardı. 

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Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu - Resim: 4

Nefes almadığı gözlenen sırtlan için itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaptı. 

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