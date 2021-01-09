Nesli tükenme tehlikesi altında

Bu yıl Yuvalıca Yaylası'nda 900 dönüm, son üç yılda da 2 bin 400 dönüm alana tohum atıldı. Bir dönüm alana yaklaşık 30 kilo sedir tohumu atılıyor. Tohumlar özellikle sedir alanlarındaki yeterli ağaç olmayan 'bozuk alan' diye nitelendirilen araziye atılıyor. Tohum ayrıştırma ve atmasında çalışan işçilere ürettikleri tohum ve atıkları tohum miktarına göre ödeme yapılıyor.