Nesli tükenme tehlikesi altında
Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Gömbe ve Sütleğen yaylalarının dağlarındaki sedir ağaçlarından kozalakları işçilere toplatıyor. Son derece güç ve tehlikeli bir iş olan ve eylül, ekim aylarında toplanan sedir kozalakları, Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor.
Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Gömbe ve Sütleğen yaylalarının dağlarındaki sedir ağaçlarından kozalakları işçilere toplatıyor. Son derece güç ve tehlikeli bir iş olan ve eylül, ekim aylarında toplanan sedir kozalakları, Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor. Bölgeden bu yıl 17 ton kozalak toplandı. Bir kilo kozalak için 2 lira 60 kuruş ödeme yapılıyor.
Bir işçi günde 80 ile 120 kilo arasında kozalak topluyor. Kasım ve aralık ayı başında gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının artması sırasında tohum çıkarma işlemi yapılıyor. Bu yıl 17 ton kozalaktan 11 bin 500 kilo tohum çıkarıldı. Bu yılki tohumlar Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş Orman İşletme müdür yardımcıları Vural Donduran, Sümeyra Çopur, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçilerinin katıldığı programla toprakla buluşturuldu.
Törene katılanlar, çuvallarla 1250 metre yüksekliğindeki Yuvalıca Yaylası'na getirilen tohumları, önlük ceplerine doldurdu ve sıra halinde toprakla buluşturdu. Yağacak karla birlikte tohumlar toprakla karışacak, baharda da çimlenerek minik bir fidan olacak.
Bu yıl Yuvalıca Yaylası'nda 900 dönüm, son üç yılda da 2 bin 400 dönüm alana tohum atıldı. Bir dönüm alana yaklaşık 30 kilo sedir tohumu atılıyor. Tohumlar özellikle sedir alanlarındaki yeterli ağaç olmayan 'bozuk alan' diye nitelendirilen araziye atılıyor. Tohum ayrıştırma ve atmasında çalışan işçilere ürettikleri tohum ve atıkları tohum miktarına göre ödeme yapılıyor.