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Yaz havasına yağış molası: Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor

Yaz havasına yağış molası: Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek. Pek çok ilimiz için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geri dönüyor

Hava sıcaklıklarının atı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

28 Mayıs Salı hava tahmin haritası

27 Mayıs Salı hava tahmin haritası

29 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

29 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

30 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

30 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

31 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

31 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

1 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

1 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

 

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