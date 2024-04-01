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  4. Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı

Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı

Adana'da nisan ayının ilk gününde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı.

Kaynak: DHA
Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı - Resim: 1
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Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı - Resim: 2

Kent merkezinde termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı. Bazı kişiler de süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı. 

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Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı - Resim: 3

Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Üzerine ne giydiğin fark etmiyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi. 

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Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı - Resim: 4

Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), "Adana'da askerlik yaptım. O zaman da sıcaktı. Oradan bir alışkanlığım var. Zonguldak'tan Adana'ya gelince tabii zorlandım. Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor" diye konuştu. 

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