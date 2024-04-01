Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı

Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), "Adana'da askerlik yaptım. O zaman da sıcaktı. Oradan bir alışkanlığım var. Zonguldak'tan Adana'ya gelince tabii zorlandım. Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor" diye konuştu.