Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu tahmin edilen noktada heyecanlandıran keşif

Yardımcıel, “Ağrı Dağı bölgesinin hali hazırda ne derece zengin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölge insanın ve birçok yerli yabancı araştırmacının da ilgi odağı olan Doğubayazıt Üzengili Köyü sınırlarında bulunan Hz. Nuh’un Gemisi’ne çok yakın bir alanda ele geçirilen çanak çömlek parçaları ve obsidyen kesici alet, bölgede 6500 - 7000 yıl önce yaşamın var olduğuna işaret etmektedir” dedi.