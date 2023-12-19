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  4. O Ses Türkiye Yılbaşı programı kadrosu açıklandı: İşte O Ses Türkiye Yılbaşı konukları

O Ses Türkiye Yılbaşı programı kadrosu açıklandı: İşte O Ses Türkiye Yılbaşı konukları

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının bu yılki kadrosu belli oldu. Bu yıl sürpriz jüri üyesi Meryem Uzerli olurken, Beyazıt Öztürk sunucu olarak, Acun Ilıcalı ise jüri üyesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş
O Ses Türkiye Yılbaşı programı kadrosu açıklandı: İşte O Ses Türkiye Yılbaşı konukları - Resim: 1

Öte yandan jüri koltuğunda Ilıcalı ve Uzerli'ye ise Murat Boz ve Ebru Gündeş eşlik edecek.

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O Ses Türkiye Yılbaşı programı kadrosu açıklandı: İşte O Ses Türkiye Yılbaşı konukları - Resim: 2

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Programda bu yıl hangi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturacağı ve yarışacağı büyük merak konusuydu.

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O Ses Türkiye Yılbaşı programı kadrosu açıklandı: İşte O Ses Türkiye Yılbaşı konukları - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

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O Ses Türkiye Yılbaşı programı kadrosu açıklandı: İşte O Ses Türkiye Yılbaşı konukları - Resim: 4

Sahne alacak isimler
27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, 

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