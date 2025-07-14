Trump'tan Rusya'ya tehdit: ''50 gün içinde anlaşma olmazsa...''
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda 50 gün içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya’ya yüzde 100 oranında ikincil bir gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ''Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız.'' açıklamasını yaptı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol