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Trump'tan Rusya'ya tehdit: ''50 gün içinde anlaşma olmazsa...''

Trump'tan Rusya'ya tehdit: ''50 gün içinde anlaşma olmazsa...''
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda 50 gün içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya’ya yüzde 100 oranında ikincil bir gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ''Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız.'' açıklamasını yaptı. 

İHA

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Etiketler abd donald trump Rusya gümrük vergisi
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