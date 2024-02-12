O Türkiye'nin de Dünya'nın da en uzun boylu erkeği
Mardin'deyaşayan ve 2009’da 2 metre 51 santimetre boyu ile ‘dünyanın en uzun boylu adamı’ unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen 15’inci yılda da ünvanını korudu.
Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan, 2009’da 2 metre 51 santimetre boyu ile ‘dünyanın en uzun boylu adamı’ unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen (42), İtalya’daki Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2024 yılı lansmanına katıldı.
Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile ‘dünyanın en uzun boylu adamı’ unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, rekoru kimseye kaptırmıyor.
Aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500’ün üzerinde seyahat gerçekleştirerek, çeşitli programlarda Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı.
Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da yapılan Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtım lansmanına katıldı. 2009’dan beri ünvanını koruyan Kösen, 2024 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini aldı.