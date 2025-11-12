Öfkeli babadan market çalışanına feci dayak! O anlar kamerada

‘SİNİRLİYDİM YÜZÜNE DOĞRU YUMRUK ATTIM’

K.M.B.’nin emniyetteki ifadesinde, “Oğlum markete gitti. Market çalışanı B.Ç., oğlumun beline vurup, ‘Babanı çağır babanı da dövdürürüm’ demiş. Oğlum bunu bana söyleyince ben de markete gittim. Oğluma kimin onu dövdüğünü sorunca B.Ç.’yi gösterdi. B.Ç.’ye neden çocuğumu dövdüğünü sordum. O da ‘Ben vurmadım’ dedi fakat sinirliydim, yüzüne doğru yumruk attım. Kafasına birkaç kez vurdum. Beni gören arkadaşlarım O.Ç. ve H.Ç., yanıma geldi. Yere düşürüp 1-2 kere tekme attığım B.Ç.’yi dışarıya çıkardım. M.P. elinde satır ile ‘Öldürürüm sizi’ diyerek markete geldi. Satırı görünce market karşısında bulunan işletmeden bıçak alarak geri geldim. O.Ç.’nin M.P.’nin elindeki satırı aldığını görünce, bıçağı bıraktım. M.P.’ye birkaç kez vurdum, şikayetçiyim” dedi.