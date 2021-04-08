Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi sinyali! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Şimdilerde ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle fırtınalar estiren, ATV'nin en çok izlenen yapımlarından birinde rol alan Oktay Kaynarca, bir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son zamanlarda Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara gelmesi iddiaları dileden dile dolanırken Kaynarca da sinyali verdi.