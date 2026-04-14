Okul saldırısı ''geliyorum'' demiş! Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Şanlıurfa Siverek'te 16 kişinin yaralandığı okul saldırısına dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 19 yaşındaki saldırgan Ö.K.'nin saldırıdan önce ''Bu okulda saldırı olacak, hazır olun'' şeklinde paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir saldırı meydana geldi. 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tüfekle okulu basıp 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin çalışanını yaraladı. Saldırgan olayın ardından aynı silahla intihar etti.
Ö.K.'nin, eylemini günler öncesinden planladığına dair işaretler sosyal medya hesaplarında bulundu. Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ö.K.'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda açıkça okulu hedef aldığı görüldü.
K.'nin, saldırıdan birkaç gün önce "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar" ifadesini paylaştığı ortaya çıktı.
Saldırganın bir başka paylaşımında, "Maskenin altındaki gülümsemenin gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz?'' ifadelerini kullandığı görüldü.