Okul saldırısı ''geliyorum'' demiş! Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir saldırı meydana geldi. 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tüfekle okulu basıp 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin çalışanını yaraladı. Saldırgan olayın ardından aynı silahla intihar etti.