Okullar kapandı, vatandaş akın etti

Abant'a gelen Ertan ve Semra Özdemir çifti, "Kızımızı değişiklik olsun diye Abant'a getirdik. Kartopu oynadık, ata bindik. Kızaklara bindik ve doyasıya eğlendik. Çok güzel ve keyifli bir tatil geçiriyoruz. Abant'ta hava çok güzel. Dört mevsim bir arada yaşanıyor." diye konuştu.



Öte yandan doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.