Okullarda kar tatili kararları peş peşe açıklandı: İşte bugün eğitime ara verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı bugün de etkisini sürdürecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün de okullar tatil edildi. İşte 31 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verilen iller...
ADANA
Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçesinde geceden bu yana kar yağışı etkili olmaya başladı. Bunun üzerine 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildi belirtildi.
Açıklamada ayrıca görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
ADIYAMAN
Adıyaman Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın Adıyaman genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, il genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Adıyaman genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AĞRI
Ağrı Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için gerekli değerlendirmenin birim amirlerince yapılacağı kaydedildi.
AKSARAY
Aksaray'da soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.