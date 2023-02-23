Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında

'YENİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 70 kişilik teknik ekiple çalışmaya başladıklarını, şehir merkezi ve ilçelerde kapsamlı inceleme yürütüldüğünü söyledi. Arıkan, Bingöl'de yapıların risk analizleriyle yıkılması gereken ya da yıkılabilecek alanların tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu depremden sonra gerçekten büyük bir ders çıkarmamız lazım. Yeni tedbirler almamız gerekiyor. Son zamanlarda ilimizde depremle ilgili çok ciddi uyarılar yapılmaktadır. Özellikle deprem uzmanları ve akademisyenlerin Bingöl ve çevresinde bir deprem ihtimalini gündeme getirmeleri üzerine bizim de kurumlar ve vatandaş olarak yapmamız gereken çalışmalar var. Özellikle kurumlarımız noktasında eski yapı stokumuzun incelenmesi, özellikle riskli olan yapıların hem envanterinin çıkarılması hem de bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve yapı denetim firmalarıyla birlikte bu riskli yapıların risk analizlerini yaparak, yıkılması gereken ya da yıkılabilecek bütün alanları tespit etmemiz gerekiyor. Gerek merkezde gerekse kırsalda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah yakın zamanda bu analizleri, bu tespitleri yapıp vatandaşımızın da nasıl hareket edeceği konusunda bir yönlendirme ve bilgilendirmemiz olacaktır. Bundan sonrası için riskli olan binaların yıkılması ve bununla ilgili yapılacak çalışmalar, özellikle bakanlığımızın nasıl bir destek vereceği ve bu konuda nasıl bir yönlendirme yapacağıyla ilgili çok önemli çalışmalar başlatacağız. Deprem öncesi ve deprem sonrası bir eylem planlama hazırlığımız var. Özellikle bu konuda ilgili kurumlarla yeni yol haritası belirleyeceğiz. Arama kurtarma ekiplerinin sahada çok daha donanımlı hale gelmesi ve sayı olarak artışın gösterilmesi, bununla birlikte deprem anı ve sonrasında, hem sevk hem koordinasyonun yapılması hem de özellikle barınmayla ve konteyner kentlerin kurulmasıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu konuda belediyemize ve ilgili kurumlara güvensinler. İnşallah en iyi yardımlaşma ve dayanışma örneğini de burada sergileyeceğiz. Olası bir depreme çok daha hazırlıklı olarak, öncesi ve sonrasına hazır Bingöl'ü inşallah tam hazır hale getireceğiz" diye konuştu.