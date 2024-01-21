Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu

Eskişehir’in ilçeleri arasında en az ve çok deprem riski bulunan yerler hakkında Prof. Dr. Can Ayday, “Eskişehir'in ilçeleri var, yanılmıyorsam 14 tane ilçesi var. Eskişehir'in bu ilçelerden konumlarını itibariyle bazıları deprem açısından çok riskli, bazıları orta riskli, bazıları az riskli. İnönü ilçesi riskli bir yerde, çünkü Eskişehir fay zonunun tam üzerinde kalıyor. Eskişehir riskli yerleşim yeri yani Tepebaşı olsun Odunpazarı ilçesi olsun. Gidelim diğer ilçelere bazı ilçelerde daha az riskli yerler. Bunlardan hangisi? Evet, Sivrihisar gerçekten deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında. Günyüzü hemen biliyorsunuz Sivrihisar’ın doğusunda bir ilçemiz. Yani oralarda aktif fay yok ama maalesef oralarda aktif fay yok da illa ki aktif faya yakın olacak diye de bir şey yok. Mesela hemen söyleyeyim, Sivrihisar’ın güneyinden alüvyon başlar. Alüvyon dediğimiz böyle ince taneli kum, kil, silt, çimentolanmamış malzeme. Bu malzemenin olduğu yerler de bizim açımızdan riskli. Ben orada bir çalışma yapmıştım. Bir de oralarda yer altı suyu seviyesi de çok yüksek. Sivrihisar’ın güneyinde Çiftelere veya şeye doğru Afyonkarahisar’a doğru giderken oralarda hem bu şekilde zemin kötü. Bir de yeraltı su seviyesi yüzeye yakın. Bu tür yerlerde deprem açısından da tehlikeli ”dedi.