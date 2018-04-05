Yılda 1 milyar dolar gelir getiren ada kapatıldı

Turizm Müsteşarı Frederick Alegre, karara dair yaptığı açıklamada, "Siyasi irade kar güdüsünü bir tarafa bırakıp yıllardır devam eden çevre ihmallerinin yarattığı problemleri çözme niyetini ortaya koymuştur. Adayı kurtarmak ve daha ileri boyuttaki tahribatı önlemek için derhal önlem almamız gerekiyor " ifadelerini kullandı.

