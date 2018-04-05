Yılda 1 milyar dolar gelir getiren ada kapatıldı
Filipinler'de geçtiğimiz yıl 2 milyon ziyaretçi alan Boracay Adası çevre kirliliği ve lağım nedeniyle beyaz ince kumları zarar gördüğü gerekçesiyle 6 ay turistlere kapatıldı.
Filipinler'de beyaz kum plajlarıyla ünlü turizm merkezi Boracay Adası'nın aşırı yoğunluk ve düzensiz yapılaşmanın yarattığı çevre kirliliğine önlem almak üzere 6 aylığına turizme kapatılmasına karar verildi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ada'nın 26 Nisan'dan başlayarak 6 aylığına turizme kapatılmasını kararlaştırdı.
Turizm Müsteşarı Frederick Alegre, karara dair yaptığı açıklamada, "Siyasi irade kar güdüsünü bir tarafa bırakıp yıllardır devam eden çevre ihmallerinin yarattığı problemleri çözme niyetini ortaya koymuştur. Adayı kurtarmak ve daha ileri boyuttaki tahribatı önlemek için derhal önlem almamız gerekiyor " ifadelerini kullandı.