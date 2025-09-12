Önce borçlusunu öldürdü ardından da intihar etti
İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nda alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada borçlusunu silahla vurarak öldüren iş yeri sahibi daha sonra hayatına son verdi.
Kaynak: DHA
Olay, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda (İGTOT) öğle saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, E.Ö.bir süredir ticaret yaptığı H.C.'dan peynir aldı. Aldıklarının ödemesini yapmayan E.Ö., bugün H.C.'ın iş yerine geldi.
İkili ofis katında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., yanında bulunan tabanca ile E.Ö.'e ateş etti. E.Ö.yere yığılırken, H.C. aynı silahla kendisini vurdu.
İş yerinde çalışan bir kadın, silah sesleri üzerine ofis katına çıktığında patronu H.C. ile E.Ö.'i yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
