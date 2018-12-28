Önce deprem sandılar... Hurdaya çevirdi !
Kahramanmaraş'ta 12 katlı bir binanın rüzgar nedeniyle düşen dış cephe kaplamaları, park halindeki araçları hurdaya çevirdi.
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kopan 12 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları, otomobillerin üzerine düştü
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kopan 12 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları, otomobillere zarar verdi.
Kentte geceden bu yana etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle, merkez Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamaları, binanın otoparkındaki araçların üzerine düştü.