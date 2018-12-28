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  3. 28 Aralık 2018 17:11

Önce deprem sandılar... Hurdaya çevirdi !

Kahramanmaraş'ta 12 katlı bir binanın rüzgar nedeniyle düşen dış cephe kaplamaları, park halindeki araçları hurdaya çevirdi.

Önce deprem sandılar... Hurdaya çevirdi !

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kopan 12 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları, otomobillerin üzerine düştü

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Önce deprem sandılar... Hurdaya çevirdi !

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kopan 12 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları, otomobillere zarar verdi.

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Önce deprem sandılar... Hurdaya çevirdi !

Kentte geceden bu yana etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle, merkez Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamaları, binanın otoparkındaki araçların üzerine düştü.

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Önce deprem sandılar... Hurdaya çevirdi !

Otomobillerde hasar oluşurken, olay anında parkta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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