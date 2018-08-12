Ordu'da alarm ! 18 ev boşaltıldı

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece şiddetli yağışın ilçede etkili olduğunu söyledi. Yağışın etkili olmaya başlamasıyla heyelan riskinin bulunduğu bazı mahallelerdeki 18 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktaran Yanık, evlerde bulunan 77 kişinin yurtlara yerleştirildiğini kaydetti. Yanık, ilçede yağmurun şiddetini azaltmasıyla vatandaşların yeniden evlerine gönderileceğini ifade etti.

