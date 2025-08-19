Orman yangınından geriye kalan acı manzara kahretti...

Orman ekiplerinin yer yer soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, ilgili birimler tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken, zarar gören alanında 15 bin dönümden fazla olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar 53 evin hasar gördüğü bölgede saha taramasının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yanan bölgede ortaya çıkan acı manzara bölgede fotoğraf sanatçılığı ve kuş gözlemciliği yapan Nadir Köksoy tarafından havadan görüntülendi. Yanan alanlar net olarak gözlemlenirken, görüntüler görenleri üzdü.