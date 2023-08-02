Ormanı yakan zanlıdan akıllara durgunluk veren ifade
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 25 yaşındaki F.K.'nin şizofreni rahatsızlığı olduğu belirlendi. F.K.'nin, sorgusunda Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını söylediği öğrenildi.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz günü çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve şizofreni rahatsızlığı bulunan kişi, ormanı yaktığını itiraf etti.
Pazar günü akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkisinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan bölgeye yakın bir yerden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti.
Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.
Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.’nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.