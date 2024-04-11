Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Polis dışarı çıkardı
Hatay'da Örümcek Adam kostümüyle namaz kılan Ayaz K., cami içinde rahatsızlık yarattı. Olayın ihbar edilmesi üzerine gelen polis tarafından camiden çıkarıldı.
İskenderun’da kılınan bayram namazı sırasında ilginç anlar yaşandı.
Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir’den yola çıkan, 32’nci şehir olarak geçen hafta Hatay’a gelen Ayaz K., bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.
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Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.
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Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, K.'yı yaka paça dışarı çıkardı.
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Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.
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