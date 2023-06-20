Otel tatili hayal oldu! Fiyatlar yarı yarıya yükseldi

"Alanya bölgesine gitmek isteyen yetişkin iki çocuk olan bir aile, 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde haziran döneminde 30 bin liraya, bayram döneminde 40 bin liraya tatilini yapabiliyor. Belek Lara bölgesinde bu fiyatlar 50 bin liraya kadar çıkıyor. Kıbrıs'a gitmek isteyen bir aile uçakla gidiş dönüş, iki yetişkin iki çocuk, beş yıldızlı denize sıfır her şey dahil bir otelde ortalama 50 bin liradan başlayan fiyatlarla bayram tatilini geçirebiliyor. Bodrum bölgesinde ise fiyatlar 45 bin lira civarından başlıyor."