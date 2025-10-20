Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu
İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tabancayla etrafa ateş açan uzman çavuş, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 12.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla etrafa 4 el ateş açtı. Terminaldeki vatandaşlar panikle alandan uzaklaştı.
Otogarda görevli polis ekipleri, şüpheliye elindeki tabancayı bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen tabancayı bırakmayan şüpheli, polis ekipleri tarafından sol bacağından vuruldu.
Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
OLAY KAMERADA
Rastgele ateş açan uzman çavuşun polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
