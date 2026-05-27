Otogarda unutulan çantanın içinden servet çıktı

Güvenlik Kameraları İncelendi

Emniyet ekipleri, servet değerindeki çantanın sahibini bulmak için terminaldeki güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük olarak hızlıca incelemeye aldı.

Sahibine Teslim Edildi

Yapılan incelemeler sonucunda, çantayı bankta unutan kişinin Erzurum’a gitmek üzere perona gelen N.Ç. isimli kadın yolcu olduğu ve otobüse bindiği belirlendi. Polisin telefonla ulaştığı kadın, terminale geri dönüp, tutanak karşılığında çantasını teslim aldı. Çantada 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi. (DHA)