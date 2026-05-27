Otogarda unutulan çantanın içinden servet çıktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otobüs terminalinde unutulan ve içinde 3,5 milyon lira değerinde altın bulunan çanta, polisin dikkati sayesinde sahibine ulaştırıldı. Otobüse bindikten sonra aranan kadın yolcu, geri dönerek ziynet eşyalarını teslim aldı.
İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde rutin denetimlerini gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sahipsiz bir çanta fark etti. Çantayı açan polisler, içerisinin altınla dolu olduğunu gördü.
Güvenlik Kameraları İncelendi
Emniyet ekipleri, servet değerindeki çantanın sahibini bulmak için terminaldeki güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük olarak hızlıca incelemeye aldı.
Sahibine Teslim Edildi
Yapılan incelemeler sonucunda, çantayı bankta unutan kişinin Erzurum’a gitmek üzere perona gelen N.Ç. isimli kadın yolcu olduğu ve otobüse bindiği belirlendi. Polisin telefonla ulaştığı kadın, terminale geri dönüp, tutanak karşılığında çantasını teslim aldı. Çantada 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi. (DHA)