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  3. 07 Haziran 2020 09:08

Otogarlardaki asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

1 Haziran'da açıklanan normalleşme adımlarından sonra asker uğurlamaları adeta virüse davetiye çıkarıyor. Son olarak Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı ve Eyüpsultan'daki Alibeyköy Otogarı'nda sosyal mesafe kurallarına uymadan, maskesiz asker uğurlama eğlencesi yapıldı.

Otogarlardaki asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Otogarı'nda dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde yaklaşık 20 kişilik bir grup, arkadaşlarını askere uğurlamak için otogara giriş yaptı.

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Otogarlardaki asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs salgınında önemli bir önlem olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan grupta bulunanlar, askere gidecek olan kişiyi havaya attı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Otogarlardaki asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

KURALLAR HİÇE SAYILDI MASKE UNUTULDU
Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Otogarı'nda yapılan başka bir asker uğurlamasında ise kalabalık bir grup, aralarına aldıkları askere gidecek olan gençle birlikte bir süre müzik eşliğinde oyun oynadıktan sonra askere gidecek olan kişiyi havaya attı.

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Otogarlardaki asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı, hiç kimsenin maske takmadığı asker uğurlaması kameralara yansıdı.

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