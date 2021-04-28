Pandemiyle hayatı değişti! 34 yaşında milyarder oldu
Hindistan’ın en genç milyarderlerinden Nikhil Kamath, hayat hikayesiyle duyanları şaşırtıyor.
Bangalor merkezli girişimci Nikhil Kamath, kısa süre önce Hindistan'ın en genç milyarderi seçildi. Başlangıçta bir tüccar olarak servetini finansal alanda biriktirdi ve sonrasında uluslararası varlık yönetimine yöneldi.
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Otuz dört yaşındaki Kamath, Hindistan’ın en büyük ticari aracı kurum olan Zerodha’nın kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu.
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Bugün, sıradan yatırımcılar pandemi sırasında hisse senetlerine akın ederken, Hindistan’ın perakende ticaretinin yüzde 15′inden fazlası bu platform üzerinden yapılıyor.
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17 YAŞINDA TİCARETE BAŞLADI
Okulu terk ettiğinden kimse onu işe almayacağını düşünen girişimci yedek plana ihtiyacı olduğunu düşündü.
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