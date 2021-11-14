Paraya para demeyecekler! İşte geleceğin meslekleri ve maaşları
Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) 2026 yılına kadar büyümesi beklenen meslekleri açıkladı. Listede söz konusu mesleklerin ortalama yıllık maaşlarına da yer verildi.
Güneş Enerjisi Tesisatçısı
Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik son zamanlardaki güçlü küresel baskı, bu alanda yetenekli profesyoneller için gelişen bir iş piyasasıyla sonuçlanmıştır. Spesifik olarak, güneş enerjisine olan talep, %105,3 gibi şaşırtıcı bir oranla önümüzdeki on yıl için öngörülen en yüksek büyüme ile kariyer alanı olarak güneş enerjisi tesisatçılarını belirlemiştir.
2016 Toplam İstihdam: 11.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 23.200
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 39.240
Rüzgar Türbini Teknisyenleri
Yenilenebilir enerjiye olan baskıdan kaynaklanan rüzgar türbini servis teknisyenleri yüksek talep görüyor ve mesleğin önümüzdeki on yılda yüzde 96,1 oranında büyümesi bekleniyor. Bu talep, alana girmek isteyen nitelikli bireyler için çok sayıda iş ilanı anlamına geliyor.
2016 Toplam İstihdam: 11.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 23.200
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 52.260
Evde Sağlık Yardımı
Evde sağlık yardımcıları, günlük aktivitelerde ekstra yardıma ihtiyaç duyan bireylere kişiselleştirilmiş, evde yardım sağlar. Evde sağlık yardımcıları yalnızca yaşlı vatandaşlara yardım etmese de müşteri tabanının önemli bir bölümünü oluşturuyor.
2016 Toplam İstihdam: 911.500
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 1.337.000
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 22.600
Kişisel Bakım Yardımcıları
Kişisel bakım yardımcıları, evde sağlık yardımcılarına benzer şekilde, ekstra yardıma ve bakıma ihtiyacı olan nüfusa günlük yaşam gereksinimleri ile hizmet eder. Ancak, kişisel bakım yardımcısı mesleği, tıbbi olmayan hizmetlere daha fazla önem vermektedir.
2016 Toplam İstihdam: 2.016.100
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 2.770.100
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 21.920