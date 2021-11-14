Paraya para demeyecekler! İşte geleceğin meslekleri ve maaşları

Güneş Enerjisi Tesisatçısı

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik son zamanlardaki güçlü küresel baskı, bu alanda yetenekli profesyoneller için gelişen bir iş piyasasıyla sonuçlanmıştır. Spesifik olarak, güneş enerjisine olan talep, %105,3 gibi şaşırtıcı bir oranla önümüzdeki on yıl için öngörülen en yüksek büyüme ile kariyer alanı olarak güneş enerjisi tesisatçılarını belirlemiştir.

2016 Toplam İstihdam: 11.300

2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 23.200

Ortalama yıllık maaş (Dolar): 39.240