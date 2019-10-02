''Parçaları yerde ayırmak zorunda kalacağım''
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülürken, cinayetin planlama ve infaz aşamalarını yansıttığı belirtilen ses kayıtları, suikastı Suudi yetkililerce gerçekleştirildiğinin dünyaya gösterilmesi için bazı isimlere dinletildi.
Bir yıl önce, sürgünde yaşayan Suudi gazeteci de aynı yolu katetmişti. Cemal Kaşıkçı CCTV kameralarına da yakalandı. Bu, onun sön görüntüsü olacaktı.
Kaşıkçı, Suudi Konsolosluğu'na girdi ve bir infaz timi tarafından öldürüldü.
Ancak konsolosluk Türkiye istihbaratı tarafından dinleniyordu. Cinayetin planlanma ve infaz aşamaları kaydedildi. Ses kayıtları çok az kişi tarafından dinlendi.
Ses kaydını dinleyenlerden ikisi, BBC'nin Panaroma programına konuştu.
Bu kişilerden biri, İngiliz hukukçu Barones Helena Kennedy:
"Bir kişinin sesini dinlemenin dehşeti, o kişinin sesindeki korku ve yaşanan bir olayı dinliyor olmanız... Bunların hepsi ürpermenize neden oluyor."
Kennedy, Suudi infaz timi arasında geçen konuşmalardan detaylı notlar da aldı:
"Güldüklerini duyabiliyorsunuz. Kan donduran bir iş. Bu adamın içeri gireceğini, öldürüleceğini ve parçalara ayrılacağını bilerek orada bekliyorlar."
Kennedy, Kaşıkçı cinayetini soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yönetimindeki ekibe katılması için davet aldı.
İnsan hakları uzmanı Callamard bana, BM'nin uluslararası soruşturma başlatmak için isteksiz davrandığında, cinayeti araştırmak için kendi yetkisini kullanma konusundaki kararlılığını anlattı.