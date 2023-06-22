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Paris’teki patlamada yaralı sayısı 50’ye çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde dün bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 50'ye yükseldi.

Paris’teki patlamada yaralı sayısı 50’ye çıktı - Resim: 1

Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı dün Paris'in 5. bölgesinde meydana gelen patlamada 6'sı ağır toplam 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Paris’teki patlamada yaralı sayısı 50’ye çıktı - Resim: 2

Savcılık, enkazın altında 1 kişinin hala arandığını kaydetti.

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Paris’teki patlamada yaralı sayısı 50’ye çıktı - Resim: 3

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde bir binada gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtmişti.

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Paris’teki patlamada yaralı sayısı 50’ye çıktı - Resim: 4

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlama nedeniyle binada yangın çıktığını ve çevredeki birçok evin camının kırıldığını, enkaz altında aramaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alındığını dile getirmişti.

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