Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı
İstanbul Güngören'de park yeri kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşananlar kameraya yansıdı.
Olay, Mareşal Çakmak Mahallesi Vural Sokakta oto lastik dükkanında Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre sokakta ikamet eden E.A. aracını K.A.nın dükkanının önüne park etmek istedi. E. A. ve K.A. kısa süre tartıştıktan sonra eve gelen E.A. durumu kardeşi M. A. ve babası M.Ş.A.'ya anlattı.
2 kardeş ve baba, K.A.'nın dükkanına geldi ve tartışma tekrar başladı. Bir süre sonra K.A. yanında bulunan silah ile baba ve iki kardeşe ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar 2 kardeş ve babaya isabet etti.
E. A. karnından M. A. ve baba M.Ş. A. bacaklarından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeş ve babayı ambulans ile hastaneye götürdü. Karnından yaralanan E. A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipler silahlı saldırgan K. A.'yı gözaltına aldı.
Silahlı saldırı sonrası yaşananlar ve yaralıların ambulanslar ile hastaneye götürülmesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ekiplerin sokak içerisindeki güvenlik amaçlı bekleyişi ise devam ediyor.