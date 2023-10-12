Pastırma sıcakları başladı; sahillere akın ettiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte pastırma yazı sıcakları yarın da sürecek. Hafta sonu gök gürültülü sağanak beklenen kentte, cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 27 dereceye, pazar günü 24 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Pazartesi en yüksek sıcaklığın 25 derece olması ve günün az bulutlu geçmesi bekleniyor.