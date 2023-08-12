Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?

Her yıl 12-13 Ağustos tarihleri arasında en yoğun zamanını yaşayan ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle görülebilecek. Saatte 60- 100 adet arasında oluşacak ateş topları saniyede 59 kilometre hızla dünya atmosferine girecek. Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle de görülebilecek.