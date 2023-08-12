Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?
Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan ve Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek Perseid meteor yağmurunun depremleri tetikleyeceği iddiası için işin uzmanları açıklama yaptı.
Her yıl 12-13 Ağustos tarihleri arasında en yoğun zamanını yaşayan ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle görülebilecek. Saatte 60- 100 adet arasında oluşacak ateş topları saniyede 59 kilometre hızla dünya atmosferine girecek. Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle de görülebilecek.
Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, bu gece ve yarın gece yaşanacak olan ‘Perseid Meteor Yağmur'unun depremi tetikleyeceği iddialarının bilimle uyuşmadığını söyledi.
Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde ise ‘Perseid Meteor Yağmuru depremi tetikleyecek’ iddiaları atıldı.
Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akyüz, “Perseid Meteor Yağmuru gece 23.00’dan itibaren kuzeydoğu yönüne bakıp çıplak gözle göktaşı yağmurunu izleyebilirler. Saatte ortalama 80-100 göktaşı bekleniyor. Karanlık ve ışık kirliliği olmayan yerlerde bu ışık izini izleyebilirler” ifadelerini kullandı.