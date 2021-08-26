Pes dedirten tesadüf: Plakasında yazan tarihte öldü

Henry Ziegland adlı bir adam, kaderden kaçtığını düşünüyordu. 1883'te artık ondan hoşlanmadığına kanaat getirdiği sevgilisinden ayrıldı ve genç kadının intihar etmesine neden oldu. Kadının erkek kardeşi, intikam alma arzusuyla Ziegland'ı tabancayla vurdu. Daha sonra, adamın öldüğünü düşünüp kendisine ateş etti. Ama Ziegland ölmemişti, mermi sadece yüzünü sıyırmış ve arkasındaki ağaca saplanmıştı. Ziegland, muhtemelen ne kadar şanslı olduğunu düşünmüştür. Tabii, olaylar bununla sona ermedi. Aradan geçen birkaç yılın ardından Ziegland, merminin saplandığı ağacı kesmeye karar verdi. Ağacın gövdesi çok iri göründüğünden işini kolaylaştırmak için dinamitle patlatmak istedi. Patlama yüzünden mermi fırladı ve Ziegland'ın kafasına isabet edip onu öldürdü.