Pes dedirten tesadüf: Plakasında yazan tarihte öldü
Hayat içinde bazen şaşırtıcı bazen de mutle eden tesadüflerle dolu. İşte sizlere yok artık dedirtecek garip tesadüfler...
John ve Arthur Mowforth, İngiltere'de birbirlerine yaklaşık 130 km uzaklıkta yaşayan ikiz kardeşlerdi. 22 Mayıs 1975 tarihinde, her iki kardeş de şiddetli göğüs ağrısı çekmeye başladı. Bu olaylar yaşanırken ailelerin birbirlerinden haberleri yoktu. John ve Arthur aynı zamanlarda hastaneye kaldırıldılar ve her ikisi de hastaneye vardıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Henry Ziegland adlı bir adam, kaderden kaçtığını düşünüyordu. 1883'te artık ondan hoşlanmadığına kanaat getirdiği sevgilisinden ayrıldı ve genç kadının intihar etmesine neden oldu. Kadının erkek kardeşi, intikam alma arzusuyla Ziegland'ı tabancayla vurdu. Daha sonra, adamın öldüğünü düşünüp kendisine ateş etti. Ama Ziegland ölmemişti, mermi sadece yüzünü sıyırmış ve arkasındaki ağaca saplanmıştı. Ziegland, muhtemelen ne kadar şanslı olduğunu düşünmüştür. Tabii, olaylar bununla sona ermedi. Aradan geçen birkaç yılın ardından Ziegland, merminin saplandığı ağacı kesmeye karar verdi. Ağacın gövdesi çok iri göründüğünden işini kolaylaştırmak için dinamitle patlatmak istedi. Patlama yüzünden mermi fırladı ve Ziegland'ın kafasına isabet edip onu öldürdü.
Amerikalı yazar Anne Parrish, 1920'lerde Paris'te bir kitapçıyı gezerken çocukken favorisi olan "Jack Frost ve Diğer Hikayeler" adlı hikaye kitabını gördü. Eski kitabı alıp kocasına gösteren Parrish, kitabı şefkatle tutarak nasıl sevdiğinden bahsetti. Kocası kitabı aldı, kapağını açtı ve eski sahibinin yazdığı notu gördü. Notta, "Anne Parrish, 209 N. Weber Street, Colorado Springs" yazıyordu. Kitabın eski sahibi Anne Parrish idi.
New York'ta yaşayan Dominic Calgi adlı bir adamın arabasının plakası 5V 17 32'ydi. İşin garip olan kısmı ise Dominic Calgi'nin tam da plakanın üstünde yazan tarihte yani 17 Mayıs 1932'de hayatını kaybetmiş olmasıydı.