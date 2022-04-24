  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu

Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu

İstanbul Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu - Resim: 1

Maltepe'de araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet üzerinde 4 kişilik grup korunaksız bir şekilde ayakta seyahat etti. 

1 / 12
Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu - Resim: 2

Kamyonet sürücüsü kamyonet kasasındaki 4 kişinin canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, kamyonet kasasında ayakta yolculuk yapan 4 kişinin tehlikeli yolculuk esnasında sohbet ettiği o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

2 / 12
Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu - Resim: 3

Korunaksız bir şekilde yolculuk yapan gruptan bir kişinin ayakta yolculuk yapmasının yanı sıra sigara içmesi de trafikteki diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

3 / 12
Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu - Resim: 4

Korku dolu anlara neden olan kamyonet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

4 / 12