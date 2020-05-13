Peskov'un dansçı eşi de koronaya yakalandı
Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından dansçı eşi Tatyana Navka'nın da testi pozitif çıktı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov corona virüs testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
Diğer taraftan Peskov’un buz dansçısı olan eşi Tatyana Navka da Daily Storm isimli Rus haber portalına açıklamasında kendi corona virüs testinin de pozitif çıktığını dile getirdi.
Ailenin geri kalanına virüs bulaştırmamak için eşi Dmitriy Peskov’la beraber hastanede tedavi olduklarını kaydeden Navka durumunun iyi olduğunu belirtti.