  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Mayıs 2020 13:33

Peskov'un dansçı eşi de koronaya yakalandı

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından dansçı eşi Tatyana Navka'nın da testi pozitif çıktı.

Peskov'un dansçı eşi de koronaya yakalandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov corona virüs testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

1/ 6
Peskov'un dansçı eşi de koronaya yakalandı

Diğer taraftan Peskov’un buz dansçısı olan eşi Tatyana Navka da Daily Storm isimli Rus haber portalına açıklamasında kendi corona virüs testinin de pozitif çıktığını dile getirdi.

2/ 6
Peskov'un dansçı eşi de koronaya yakalandı

Ailenin geri kalanına virüs bulaştırmamak için eşi Dmitriy Peskov’la beraber hastanede tedavi olduklarını kaydeden Navka durumunun iyi olduğunu belirtti.

3/ 6
Peskov'un dansçı eşi de koronaya yakalandı

2006 Kış Olimpiyatları şampiyonu Navka, “İki günde kendime geldiğimi söyleyebilirim, kan değerlerim dahil her şeyim normale döndü, ateşim de yok” dedi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM