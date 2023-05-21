Piknik keyfi baraj kapakları açılınca kabusa döndü

Olay, akşam saatlerinde Batman Çayı’nda meydana geldi. Şerbetli, Balpınar, Bıçakçı köyü ve çevreyolu mevkisinde piknik yapmak için çay kenarında giden toplamda 25 kişi, Batman Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu, debisi yükselen suyun oluşturduğu adacıklarda mahsur kaldı.