Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü
Kolombiya’daki bir plajda yaşanan korkunç olayda yıldırımın sahildeki bir kadının üstüne düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kolombiya’nın Cartagena kentindeki Boquilla Plajı’nda feci bir olay yaşandı. ,
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Plajda bulunan bir kadının tam üstüne yıldırım düştü.
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O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın tek seferde kadını yere yığdığı görülüyor.
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Bölgedeki diğer tatilcilerin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken yıldırıma hedef olan kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.
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