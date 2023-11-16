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  4. Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü

Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü

Kolombiya’daki bir plajda yaşanan korkunç olayda yıldırımın sahildeki bir kadının üstüne düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü - Resim: 1

Kolombiya’nın Cartagena kentindeki Boquilla Plajı’nda feci bir olay yaşandı. ,

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Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü - Resim: 2

Plajda bulunan bir kadının tam üstüne yıldırım düştü. 

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Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü - Resim: 3

O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın tek seferde kadını yere yığdığı görülüyor.

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Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü - Resim: 4

 Bölgedeki diğer tatilcilerin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken yıldırıma hedef olan kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

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