Polis her yerde onu arıyordu... 2 aydır saklandığı yer şoke etti!
Konya’da hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., polisin bir haftalık takibi sonucu yakayı ele verdi. Selçuklu ilçesinde bir caminin kullanılmayan tuvaletini yaşam alanına çeviren firari hükümlü, düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'yi yakalamak için düğmeye bastı. Uzun süredir firari olan hükümlünün, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine bölge abluka altına alındı.
Bölgede 1 hafta takip yapan ekipler, caminin kullanılmayan tuvaletinden uzun süre çıkmayan kişinin aradıkları firari olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra tuvalete baskın düzenleyen ekipler, Ö.G.'yi gözaltına aldı.
Ö.G.'nin yakalanmamak için cami tuvaletini 2 aydır yaşam alanına çevirdiğini belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ayrıca bıçak, makas ve çok sayıda anahtar bulundu.
Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. (DHA)