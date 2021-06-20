Polis katillerin adliyeye sevkinde dikkat çeken detay

SEVK ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan 19 şüphelinin sevki öncesi zanlılar iki midibüs ve bir minibüs ile Bodrum’a gönderildi. Şehit polis memuru Ercan Cangöz’ün şehit edilmesi ile ilgili şüphelileri götüren meslektaşları hareket öncesi yakalarına şehit polis memuru Ercan Cangöz’ün fotoğraflarını takt