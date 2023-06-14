Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti

Ekiplerin ikna etmesiyle araçtan indirilen sürücü bu kez de yürüyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Cezadan kaçamayacağını anlayan sürücü bir süre de üflememek için direnirken, ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince üflemeye karar verdi.