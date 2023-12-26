Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı

Olay sonrası konuşan esnaf Caner Taşer, "Dükkanımızın içindeydik bağrışma sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda şahsın biri camdan aşağı sarkıyordu. Arkasından iki polis tutuyordu. Şahıs demirlere tutunduğu için hiçbir şekilde demirleri bırakmadı. Polis de onu yukarıya doğru çekemedi. Şahıs kapıdan kaçamayınca camdan kaçmaya çalıştı. Şahıs 'ben hırsız değilim, videoya çekin beni' dedi. Şahıs yukardan aşağıya atladığında biz tuttuk. Ben şahsın göğsüne sarıldım. Polis ekiplerine teslim ettik şahsı" dedi.

Öte yandan, polisten kaçarken camda asılı kalan M.A. sosyal medyada yayınladığı bir videoda hakkındaki 'tecavüz' suçlamalarını reddetti. M.A.'nın videoda, "Olay göründüğü gibi değil. Polis memurları kelepçemi kendileri gevşetti. Olayın kesinlikle tecavüz ile uzaktan yakından alakası yok. Şikayetçi olan kişiler eski kız arkadaşımın ailesi. Olay çok karışık bir durumda. Ben ifademi verdim. Kız ifade vermiyor kızın ailesi ifade veriyor. Çok büyük yanlış anlaşılma var. Devletimiz ve adaletimiz büyük, adalete güveniyorum" dedi.