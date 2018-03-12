Polisten kaçan hırsız çatıya çıktı !

Olay, Taşpazar Mahallesi 802 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından fark edilen Emrah B. (35), polisleri görünce çaldığı malzemeleri bırakarak kaçmaya başladı. Sokak aralarında yaşanan kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan hırsızlık şüphelisi, 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Polis, çatıda kıstırılan ve yakalanacağı anlayınca intihar girişiminde bulunan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şüphelinin atlayabileceği bölgeye şişme branda açtı.