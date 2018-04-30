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  3. 30 Nisan 2018 19:56

Popüler uygulama yasaklandı, Ruslar sokaklara döküldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da binlerce kişi, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanmasını protesto etti.

Popüler uygulama yasaklandı, Ruslar sokaklara döküldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da binlerce kişi, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanmasını protesto etti.

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Popüler uygulama yasaklandı, Ruslar sokaklara döküldü

Rusya Liberteryen Partisi tarafından organize edilen, "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ünlü Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nın da katıldığı gösteride, Rus hükümeti ve Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) aleyhine sloganlar atıldı.

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Popüler uygulama yasaklandı, Ruslar sokaklara döküldü

Protesto gösterisine katılanlar, aynı zamanda Telegram’ın logosu da olan çeşitli boyutlardaki kağıttan uçakları da gökyüzüne fırlattı.

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Popüler uygulama yasaklandı, Ruslar sokaklara döküldü

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram’ın toplam 200 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

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