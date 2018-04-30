Popüler uygulama yasaklandı, Ruslar sokaklara döküldü
Rusya’nın başkenti Moskova’da binlerce kişi, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanmasını protesto etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da binlerce kişi, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanmasını protesto etti.
Rusya Liberteryen Partisi tarafından organize edilen, "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ünlü Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nın da katıldığı gösteride, Rus hükümeti ve Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) aleyhine sloganlar atıldı.
Protesto gösterisine katılanlar, aynı zamanda Telegram’ın logosu da olan çeşitli boyutlardaki kağıttan uçakları da gökyüzüne fırlattı.