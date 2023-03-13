Prof. Dr. Ahmet Ercan ''deprem beklemiyorum'' dediği illeri tek tek açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem açısından güvenli olan il ve ilçeleri paylaştı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerle ilgili değerlendirmelerini ve incelemelerini sosyal medya hesabından aktarmayı sürdürüyor. Ercan son olarak, deprem beklemediği yerleri açıkladı. Deprem riski düşük ve yüksek illeri sıralayan Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:
"Batman Arap Kalkanı güneyindedir. Deprem güvencelidir. Hiç depremi yoktur. Sıkıntı yok. Diyarbakır deprem bakımından az çekincelidir. Bu güne kadar gördüğü en büyük deprem 1934'de M 6,2'dir. Ancak Arap Kalkanı ucundaki Lice 1975'de M 6,9 üretmiştir. Öteki ilçeler depremsizdir. Diyarbakır'da deprem beklemiyorum.
Şanlıurfa Bozova ile Harran Kırıkları, ayrıca DAK ile ÖDK etkisindedir. Başkent odaklı M6,4’e kadar depremler 500 ile 1000 yılda bir olur. Tüm ilçeleriyle 3 ile 4. Derece deprem bölgesinde olup çok güvenlidir.
Bitlis ili ilçeleriyle 1.derece sarsım bölgesidir. Kavakbaşı, KAK, VAN, BBK (Bitlis Bindirme Kuşağı) depremlerinden etkilenir. Ahlat ile Tatvan, Bitlis içi M6,4’e kadar sarsıntıları çok uzun aralarla üretir. Dağlık kesimlerdeki yapılar güvenlidir. İçel ili, Ecemiş ile Karaisalı kırıkları etkisindedir.