Prof. Dr. Ahmet Ercan ''deprem beklemiyorum'' dediği illeri tek tek açıkladı

Şanlıurfa Bozova ile Harran Kırıkları, ayrıca DAK ile ÖDK etkisindedir. Başkent odaklı M6,4’e kadar depremler 500 ile 1000 yılda bir olur. Tüm ilçeleriyle 3 ile 4. Derece deprem bölgesinde olup çok güvenlidir.