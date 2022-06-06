Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik fotoğrafı ile gündemde
Yaptığı beslenme açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay gençlik hali ile gündeme geldi.
Diğer profesörlerden farklılığıyla adından söz ettiren Canan Karatay, bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
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Obezitenin zararları konusunda sık sık uyarılarda bulunan Karatay, beslenme tavsiyleri ile adından söz ettiriyordu.
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Geliştirdiği 'Karatay diyeti' ve kitapları ile de tanınan ünlü profesör, gençlik halleri ile gündeme bomba gibi düştü.
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Yaptığı beslenme açıklamalarıyla çok konuşulan, sürekli yenmemesi gereken yiyeceklere bir yenisini ekleyen ve bu yüzden eleştiri toplayan Karatay, gençlik halleri ile dikkat çekti.
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