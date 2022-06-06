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  4. Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik fotoğrafı ile gündemde

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik fotoğrafı ile gündemde

Yaptığı beslenme açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay gençlik hali ile gündeme geldi.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik fotoğrafı ile gündemde - Resim: 1

Diğer profesörlerden farklılığıyla adından söz ettiren Canan Karatay, bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

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Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik fotoğrafı ile gündemde - Resim: 2

Obezitenin zararları konusunda sık sık uyarılarda bulunan Karatay, beslenme tavsiyleri ile adından söz ettiriyordu.

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Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik fotoğrafı ile gündemde - Resim: 3

Geliştirdiği 'Karatay diyeti' ve kitapları ile de tanınan ünlü profesör, gençlik halleri ile gündeme bomba gibi düştü.

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Prof. Dr. Canan Karatay'ın 57 yıl önceki gençlik fotoğrafı ile gündemde - Resim: 4

Yaptığı beslenme açıklamalarıyla çok konuşulan, sürekli yenmemesi gereken yiyeceklere bir yenisini ekleyen ve bu yüzden eleştiri toplayan Karatay, gençlik halleri ile dikkat çekti.

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