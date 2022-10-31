Putin'in ''Ölüm Melekleri'' ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Rusya Hava Kuvvetleri, orduya yeni katılan kadın savaş pilotları için tören düzenledi. Rus ordusunda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez kadın pilotlar görev alacak.
24 Şubat’tan beri devam eden savaşta Rusya, seferberlik kararının ardından cephe hattına yeni birlikler yollamaya devam ediyor.
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Rus Hava Kuvvetleri, orduya yeni katılan kadın pilotlar için geçit töreni düzenledi. Pilotlar, Serov Yüksek Askeri Havacılık Okulu'ndan mezun olduktan sonra bir hafta sonu Krasnodar'da geçit töreni yaparken görüldüler.
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Yeni seferber edilen kadın pilotlar, stratejik nükleer bomba ve nakliye uçakları kullanma konusunda eğitildi.
Rusya Hava Kuvvetleri'nde yeni mezun olan 400 pilottan 16'sı kadın.
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Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, kadın pilotların bir geleneği 'şanlı bir şekilde' sürdürdüklerini söyledi.
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