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  4. Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu?

Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kamu bankaları tarafından emeklilere sunulan promosyon için yapılan başvurularda rekor bir artış yaşandı.

Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu? - Resim: 1

Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası birçok emekli kamu bankalarına koştu.

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Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu? - Resim: 2

ZİRAAT BANKASI'NA YARIM MİLYONA YAKIN EMEKLİ BAŞVURDU

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı.

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Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu? - Resim: 3

Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

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Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu? - Resim: 4

ÖDEMELER 28 MART'TA HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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