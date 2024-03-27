Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu?

Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası birçok emekli kamu bankalarına koştu.