Rekor kırıldı! Emekli promosyonu ödemeleri için ne kadar başvuru oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kamu bankaları tarafından emeklilere sunulan promosyon için yapılan başvurularda rekor bir artış yaşandı.
Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası birçok emekli kamu bankalarına koştu.
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ZİRAAT BANKASI'NA YARIM MİLYONA YAKIN EMEKLİ BAŞVURDU
Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı.
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Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.
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ÖDEMELER 28 MART'TA HESAPLARA YATACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
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