Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada
Rize'nin Çayeli ilçesinde çığ düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Çığ, Çayeli ilçesi İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
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İncesu köyünde bir vatandaş yoldan geçtiği esnada dağdan çığ düştüğünü fark etti.
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Vatandaş çığın düştüğü esnada cep telefonu ile o anları kayıt etmeye başladı.
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Dağdan inen kar kütlesi ile birlikte etraf beyaz dumanla kaplandı.
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