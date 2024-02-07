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Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada

Rize'nin Çayeli ilçesinde çığ düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada - Resim: 1

Çığ, Çayeli ilçesi İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada - Resim: 2

İncesu köyünde bir vatandaş yoldan geçtiği esnada dağdan çığ düştüğünü fark etti. 

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Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada - Resim: 3

Vatandaş çığın düştüğü esnada cep telefonu ile o anları kayıt etmeye başladı. 

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Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada - Resim: 4

Dağdan inen kar kütlesi ile birlikte etraf beyaz dumanla kaplandı.

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