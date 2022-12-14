Rize'de inanılmaz kaza!
Rize'de, kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. 2 viyadük köprüsü arasında asılı kalan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki merkez viyadüğünde meydana geldi. Artvin yönüne giden Yasemin Ç. idaresindeki otomobil, viyadük üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
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Takla atan otomobil, ters dönüp, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki 2 viyadük köprüsü arasında askıda kaldı. Sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin otomobilden çıkardığı Yasemin Ç. ile yanındaki Ahsen Belis Ç., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Askıda kalan otomobil ise çekiciyle çıkarıldı. (DHA)
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