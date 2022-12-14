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Rize'de inanılmaz kaza!

Rize'de, kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. 2 viyadük köprüsü arasında asılı kalan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Rize'de inanılmaz kaza! - Resim: 1

Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki merkez viyadüğünde meydana geldi. Artvin yönüne giden Yasemin Ç. idaresindeki otomobil, viyadük üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. 

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Rize'de inanılmaz kaza! - Resim: 2

Takla atan otomobil, ters dönüp, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki 2 viyadük köprüsü arasında askıda kaldı. Sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Rize'de inanılmaz kaza! - Resim: 3

Ekiplerin otomobilden çıkardığı Yasemin Ç. ile yanındaki Ahsen Belis Ç., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Askıda kalan otomobil ise çekiciyle çıkarıldı. (DHA)

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Rize'de inanılmaz kaza! - Resim: 4
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